«الداخلية»: ضبط قضيتين في مجال التهريب وتحرير 1922 مخالفة مرورية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط 31 قضية في مجال الأمن العام، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1922 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب تنفيذ 275 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.