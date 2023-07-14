ضبط ‏98 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 98239 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

40372 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

1127 مخالفة السير بدون تراخيص

29 مخالفة موقف عشوائى

2 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.