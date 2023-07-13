طريقة قانونية للتخلص من مخالفات المرور قبل موعد تجديد رخصة السيارة.. اعرفها

عند الاستعلام على مخالفات المرور سواء بالدخول إلى موقع النيابة العامة، أو من خلال رسالة من النيابة العامة بالمخالفات المسجلة عبر الهاتف المحمول المسجل في المرور، وهي خدمة الرسائل النصية من النيابة العامة أيضًا، يجب على مالك السيارة سرعة التخلص من تلك المخالفات بشكل قونوني قبل موعد تجديد رخصة السيارة.

مخالفات مرورية تعفو عنها النيابة العامة

ووفق المعلن من النيابة العامة، توجد إجراءات قانونية يجب اتباعها وهي إمكانية التصالح الفوري، وعند تقديم أسباب جوهرية توضح للنيابة العامة أن المخالفات كانت بسبب ظروف قهرية مثل الوقوف في الممنوع وتعطيل حركة المرور بسبب نزول مسن من السيارة أمام عيادة طبية، وعند تقديم روشتة كشف موافقة لتاريخ المخالفة فإن نيابة المرور تراجع تلك المخالفة وتحذفها بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة إليها، وذلك وفق حديث الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض.

خطوات التصالح الفوري في مخالفات المرور

- الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة - مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

- اختر «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- يجب اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

- بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

- لا يجوز التصالح الفوري إلا في عدد من المخالفات المرورية التي ليس لها صلة بالجرائم الجنائية.