وزير الإنتاج الحربي يوجه بتطوير مصيف «مصنع 18 الحربي» في جمصة

وجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة مقترح تطوير مصيف العاملين بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وذلك في استجابة سريعة لأحد المطالب التي طرحها العاملون بالشركة خلال الجولة التفقدية التي أجراها يوم الأربعاء الماضي للشركة، حيث طالب عدد من العاملين بتطوير المصيف الذي يعد المتنفس الوحيد لهم.

وأصدر الوزير توجيهاته، بحسب بيان صادر عن الوزارة قبل قليل، بتحديد التكلفة المالية اللازمة لتطوير المصيف، والإفادة بنتائج الدراسة خلال (15) يوم استكمالا للعرض.

العمال عصب العملية الإنتاجية

وأكد الحرص الدائم على التواصل المستمر مع جميع العاملين بكافة الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتعرف على مطالبهم المختلفة والمشكلات التي تواجههم والعمل على حلها خاصةً، مؤكدًا أنهم عصب العملية الإنتاجية وحجر الزاوية في قطاع الإنتاج الحربي ككل، كما أكد على أن الجميع يعمل على توفير كافة احتياجات العاملين بدايةً من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسئولين داخل الوزارة ، وأشاد الوزير بما لاحظه خلال زيارته الأخيرة للشركة (مصنع 18 الحربي) من تطور في أسلوب العمل وتفاني العاملين في تأدية المهام الموكلة إليهم وتنفيذها بكل دقة واحترافية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه لتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة لكافة العاملين بالشركات التابعة يتم توفير خطوط مواصلات لنقل العاملين من وإلى الشركة إلى جانب توفير نظام للعلاج وتنظيم رحلات ترفيهية وتكريم المتميزين منهم وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة، وذلك إلى جانب الحرص على تنظيم الدورات التدريبية لهم حتى يواكب العمال والمهندسين أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية.

600 عامل شاركوا في مؤتمر وزير الإنتاج الحربي

ونوه إلى أن المؤتمر الذي عقده الوزير خلال الجولة التفقدية الأخيرة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة يعد من أكبر المؤتمرات التي عقدها الوزير للقاء العاملين بالشركات التابعة حيث ضم ما يزيد عن عدد (600) عامل بالشركة (مصنع 18 الحربي) من مختلف القطاعات، وأشار بكر أنه خلال الفترة القادمة سيتم دراسة عدد من المطالب الأخرى التي عُرضت خلال هذا المؤتمر.