مواطنون هنود لـ«الوطن»: مياه الفيضانات غمرت مؤسسات وشركات حكومية

اجتاحت فيضانات عارمة خلال الساعات القليلة الماضية مساحات شاسعة من الهند، وضربت عدة ولايات بينها العاصمة نيودلهي، إذ مر المواطنون بأوقات عصيبة بعد أن استمر نهر يامونا في الفيضان لعدة أيام تاركًا الطرق مغمورة وحركة المرور والسكك الحديدية معطلة.

فيضانات الهند

وغمرت فيضانات الهند، صباح اليوم الجمعة، مدينة إيتو، وعانت هيئة تنظيم إدارة الري والسيطرة على الفيضانات من أضرار جسيمة بالقرب من إندرابراستا، ووصلت مياه الفيضانات إلى المحكمة العليا، الواقعة في منطقة تيلاك مارج في الجزء الأوسط من المدينة، ما أدى إلى تفاقم الوضع.

وبحسب تايمز أوف إنديا، بلغ منسوب مياه يامونا في الساعة 8 صباحًا إلي 208.42 مترًا، ما أجبر السلطات في منطقتي إيتو وراج غات إلى فرض قيود على حركة المرور، كما قالت شرطة مرور دلهي في تغريدة على نطببق تويتر: «لن يُسمح بحركة مرور المركبات على الطرق المتضررة من فيضانات الهند العارمة تحديدا بالقرب من مبنى منظمة الصحة العالمية».

فيضانات الهند تسبب معاناة للمواطنين

وقالت كافيشا شيري، مواطنة هندية، البالغة من العمر 28 عاما، في تصريحات صحفية لـ«لوطن»، إن فيضانات الهند تسببت في تعطل الحياة اليومية للطلاب والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة متسببة في أضرار جسيمة في البنية التحتية لبعض المباني، إذ أن مالكو السيارات يعانون من عدة مشاكل في حال خروجهم من المنزل فبعض السيارات تتعطل بسبب مياه الفيضانات التي تغمرها، ويحتاجون في تلك اللحظة مساعدة من فرق الإنقاذ لانتشالها من تحت الماء.

وأضاف لوجانيش خريشي، البالغ من العمر 32، عاما في ولاية راجستان الهندية، أننا لم نتوقع تلك الفيضانات، بهذا الشكل، فكان من المتوقع دائما أن تغمر مياه فيضانات الهند المناطق المنخفضة، ولكن غمرت المياه مؤسسات وشركات حكومية من بينها مصالح صحية مثل مركز الأعصاب في العاصمة نيو دلهي.