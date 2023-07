مواطنون هنود لـ«الوطن»: مياه الفيضانات غمرت مؤسسات وشركات حكومية

اجتاحت فيضانات عارمة خلال الساعات القليلة الماضية مساحات شاسعة من الهند، وضربت عدة ولايات بينها العاصمة نيودلهي، إذ مر المواطنون بأوقات عصيبة بعد أن استمر نهر يامونا في الفيضان لعدة أيام تاركًا الطرق مغمورة وحركة المرور والسكك الحديدية معطلة.

وغمرت فيضانات الهند، صباح اليوم الجمعة، مدينة إيتو، وعانت هيئة تنظيم إدارة الري والسيطرة على الفيضانات من أضرار جسيمة بالقرب من إندرابراستا، ووصلت مياه الفيضانات إلى المحكمة العليا، الواقعة في منطقة تيلاك مارج في الجزء الأوسط من المدينة، ما أدى إلى تفاقم الوضع.

Flood situation in many areas due to rise in water level in Yamuna in Delhi India #DelhiFloods #Delhi #DelhiFloodUpdate #YamunaWaterLevel #YamunaFloods #DelhiFlooded #floodindelhi pic.twitter.com/CkVxSBYSor