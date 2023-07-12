5 أحداث عالمية خطيرة وقعت خلال يوم واحد.. فيضانات وبركان واجتماع «الناتو»

خلال يوم واحد فقط وهو 11 يوليو تحدث مجموعة من الأحداث المهمة والخطيرة وهي «الناتو، الفيضانات، تويتر، ثوران البركان، ويمبلدون»، بحسبما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

1- اجتماع الناتو بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

اجتمع قادة الناتو في قمة رئيسية في ليتوانيا، أمس الثلاثاء، حيث تظل الأزمة الروسية بندًا رئيسيًا على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة مسار مستقبلي للدولة التي مزقتها الحرب للانضمام إلى الحلف.

في حين أن القضية أثارت بعض الانقسام بين القادة، وقال البيت الأبيض إن الحلف «سيرسل إشارة موحدة وإيجابية» بشأن طريق أوكرانيا إلى عضوية الناتو لكنه رفض إعطاء جدول زمني محدد.

وفي غضون ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن إحباطه من أن عدم اليقين بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو هو الدافع لروسيا لمواصلة الأزمة، وتتجه الأنظار الآن إلى العديد من الاجتماعات المرتقبة التي من المقرر أن يعقدها زيلينسكي مع الرئيس جو بايدن وقادة الناتو المقرر عقدها أمس واليوم الأربعاء.

2- فيضانات

تعرضت مناطق أمريكية لخطر الفيضانات في جميع أنحاء الشمال الشرقي بالأمس، بعد موجة من العواصف المطيرة الشديدة.

وتتوقع أجزاء من نيويورك وفيرمونت ونيو هامبشاير وماين المزيد من الأمطار اليوم، مع أعلى مخاطر هطول الأمطار الغزيرة التي تغطي معظم ولاية فيرمونت.

وقال حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت: «لم نشهد هطول أمطار مثل هذا منذ إعصار إيرين، وفي بعض الأماكن، سيتجاوز ذلك حتى».

3- تويتر

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يوم الاثنين، أن اتجاه تويتر تراجع بعد إطلاق تطبيق ميتا المنافس «ثريدز»، والذي تجاوز أكثر من 100 مليون مستخدم في غضون خمسة أيام بعد إطلاقه.

وكان ظهورها الناجح إنجازًا مذهلاً لأي شبكة اجتماعية وشبكة تضعها في طريقها لتجاوز حجم جمهور تويتر بسرعة، وبالفعل كان تويتر يتجه نحو الانخفاض منذ شهور، ولكن وتيرة انخفاضها تسارعت في الأيام الأخيرة، مما يعكس على الأرجح هجرة جماعية من المنصة التي يملكها إيلون ماسك إلى تلك التي يديرها زوكربيرج.

4- ثوران بركان

يرسل ثوران بركاني في أيسلندا أعمدة من الدخان عبر منطقة معروفة بحقول الحمم البركانية الكاسحة والنشاط الحراري الأرضي، بدأ الانفجار الذي وقع جنوب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك يوم الاثنين، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي اضطراب في مطار كيفلافيك في البلاد.

وقالت المنظمة البحرية الدولية إنه منذ حدوث الثوران في منطقة غير مأهولة، لم تكن هناك أيضًا «مخاطر فورية» على المجتمعات أو البنية التحتية لكنها حذرت الناس من المغامرة بالقرب من المنطقة، قائلة إنه سيكون هناك تراكم «لمستويات عالية بشكل خطير من الغازات البركانية»، وحذر العلماء من ثوران بركاني محتمل بعد اكتشاف مئات الزلازل الطفيفة في الأسابيع الأخيرة.

5. بطولة ويمبلدون

بعد عام من منع لاعبي التنس من روسيا وبيلاروسيا من اللعب في ويمبلدون بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، قبل تنظيم بطولة 2023 مشاركات من لاعبين من البلدين إذا تنافسوا كرياضيين محايدين واتبعوا «الظروف المناسبة».

ومع ذلك، لا تزال الأزمة موضوعًا حساسًا في ويمبلدون داخل وخارج الملعب، وقالت لاعبة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا «لم يكن من العدل» أن تطلق الجماهير صيحات الاستهجان في نهاية مباراتها في الدور الرابع يوم الاثنين ضد الأوكرانية إلينا سفيتولينا التي انتهى بها الأمر بالفوز في المسابقة الضيقة.

وبشكل منفصل، دعا نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش إلى أوقات بداية مبكرة في ويمبلدون وسط جدل حول حظر التجول الذي أوقف المباريات في وقت أبكر مما يرغب فيه معظم اللاعبين والمشجعين.