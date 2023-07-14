محافظ المنوفية: انتظام العمل في مبادرة «100 يوم صحة» بالقرى والمدن

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل بالمبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» تحت شعار «معاك من أول يوم» بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

مبادرة 100 يوم صحة في محافظة المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى انتظام العمل بالمبادرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات الصحية المتنوعة إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية، من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالي 238 فرقة، و900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، مع تكثيف عمل القوافل التوعوية والتثقيفية بأهمية المبادرة والخدمات التي تقدمها.

واطمأن المحافظ على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف والحفاظ على صدارة المحافظة في الحصول على أعلى تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.

100 يوم صحة تستهدف بناء الإنسان

وأشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية والتي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاجا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي.

كما أكد دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.