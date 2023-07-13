ضبط 84 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية 

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى تحرير 365 مخالفة تموينية، وضبط 1200 لتر مواد بترولية و84 جوال دقيق بلدي، قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، حفاظا على حقوق المواطنين.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين متتاليين للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

أهم المحاضر التموينية في محافظة المنوفية

من جهته، أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر التموينية تنوعت بين 170 محضر مخالفات مخابز و195 محضر مخالفات أسواق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصد، وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري، مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.