بدء الدراسة بكليات جديدة في جامعة المنوفية الأهلية

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن صدور قرار من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة للعام الجديد بمرحلة البكالوريوس والليسانس بكليات طب وجراحة الفم والأسنان وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي «برنامجي ذكاء الآلة وعلوم البيانات»، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية «برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي» والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري والعلوم الإنسانية والاجتماعية برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية بجامعة المنوفية الأهلية.

جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة وفحص الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الكليات، والتي نظمت زيارات ميدانية لتفقد منشآت وتجهيزات الجامعة ورفعت التقرير للوزارة.

جامعة المنوفية الأهلية وإضافة كليات جديدة

وأعرب رئيس الجامعة والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية عن سعادته بصدور القرار الوزاري، لبدء الدراسة بهذه الكليات التي تضم برامج متميزة حيث تسعى الجامعة لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في جودة التعليم الجامعي.

إضافة كليات جديدة أخرى في جامعة المنوفية الأهلية قريبا

وأوضحت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة والمشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية، أنه جار العمل لاستكمال إجراءات صدور قرار بدء الدراسة بكليات الطب والتمريض، وبقية برامج كلية الهندسة لتكتمل مصفوفة الكليات التى تسعى جامعة المنوفية الأهلية لافتتاحها، بالإضافة إلى البرامج التى بدأت الدراسة بها هذا العام الدراسي، والتي شملت كلية الهندسة برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي برنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.