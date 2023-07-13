«ثقافة المنوفية» تنظم 36 نشاطا فنيا بمختلف القرى خلال شهر

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية نفذت 36 نشاطا فنيا بمختلف المواقع الثقافية، في نطاق المراكز والمدن خلال شهر يوليو.

أنشطة مديرية الثقافة في محافظة المنوفية

وأوضح مدير مديرية الثقافة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية لعرضها على المسارح من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساءً، بهدف إثراء الوجدان الثقافي، ومنها ندوة بعنوان «دور الشباب في التنمية المستدامة» ببيت ثقافة قويسنا، وعرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر شبين الكوم.

محافظ المنوفية يشيد بأنشطة وزارة الثقافة المتنوعة

وأشاد محافظ المنوفية، بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكل الفعاليات الثقافية، والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.