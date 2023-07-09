التنمية المحلية: تطوير الريف المصري من أهم المشروعات التنموية عالميًا

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن هناك تغيرا ملحوظا للأفضل في سياسات التنمية في مصر، وهناك انحياز كبير للأماكن الأكثر إهمالًا وفقرًا عبر السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن العدالة على رأس أولويات التنمية.

الهلباوي: عملية التنمية استهدفت العشوائيات والريف في مصر والصعيد

وأضاف «الهلباوي»، خلال استضافته ببرنامج «من مصر» من تقديم الإعلامي عمرو خليل على شاشة «قناة cbc»، أنَّ عملية التنمية استهدفت المناطق العشوائية والريف المصري، والصعيد، الذي يمثل 30% من سكان مصر.

عمليات تطوير واسعة لشبكة الصرف الصحي بالريف والصعيد

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، بأن «هناك تنمية كبيرة في ملفات الصرف الصحي في الريف وصعيد مصر، وهناك مد في شبكات الكهرباء والمياه، واقتحام هذه الملفات يعبر عن إرادة سياسية حقيقية للنهوض بكل محافظات ومدن مصر».

الأمم المتحدة تؤكد أهمية تنمية وتطوير الريف

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن تنمية وتطوير الريف المصري من أهم المشروعات التنموية على مستوى العالم، إذ إن تكلفته أكثر من تريليون جنيه مصري، مشددًا على أن مصر تخوض تنمية حقيقية على كافة المستويات.

تنفيذ 815 شبكة انحدار لصرف صحي

وكشف أنه تم تنفيذ 815 شبكة انحدار لصرف صحي، و209 محطات مياه نقية، حتى الآن، و2349 مدرسة في عام واحد، و1206 وحدة صحية و850 مركز شباب، بجانب 332 مجمع حكومي، بجانب 1472 كم تغطية للترع، بتكلفة أساسية في المرحلة الأولى 360 مليار جنيه، مشددًا على أن الدولة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في القرى والريف.