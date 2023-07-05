«التنمية المحلية»: تدريب 6 آلاف فرد لتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية بالقرى

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، جهود وزارة التنمية المحلية خلال 10 سنوات، قائلا إنه جرى تدريب ما يزيد على 6 آلاف من الكوادر البشرية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التخطيط والاتصالات لتشغيل 332 مجمع خدمات حكومية لتقديم الخدمات كلها التي تقدم على مستوى عاصمة المحافظة في القرية الأم.

تحسين خدمات الكهرباء خلال الـ10 سنوات الماضية

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى تحسين خدمات الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، وكشافات الإنارة الموفرة التي ساهمت في خفض العبء على تكلفة التشغيل خلال الفترة الزمنية، وتوفير القروض الميسرة لتقديم مشروعات صغيرة ومتوسطة.

57 مليار جنيه لتنفيذ 7200 مشروع

وأوضح أنه جرى تنفيذ 2000 مشروع بشأن تحسين البيئة ونظافة وتجميل في منظومة المخلفات الجديدة، وصرف 57 مليار جنيه على تنفيذ 7200 مشروع ضمن خطة التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات بهدف نظافة وتجميل مداخل القرى والمدن وتنظيم المجاري المائية التي كانت تعد مشكلة داخل القرى، واستبدال ذلك بإقامة حدائق عامة ورفع تراكمات تاريخية للحفاظ على الصحة العامة.