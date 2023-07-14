أسعار المانجو في سوق العبور اليوم باختلاف أنواعها.. تبدأ من 9 جنيهات

شهدت أسعار المانجو اليوم الجمعة 14-7-2023 بسوق العبور استقرار ملحوظا، ويعد سوق العبور من أكبر أسواق الجملة في مصر، ويكثر الطلب على المنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية والعالمية نظراً لجودتها العالية.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14-7-2023 في مصر بسوق العبور، حيث تتوفر جميع الاصناف بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم بسوق العبور

وشهدت اسعار المانجو اليوم بسوق العبور استقراراً، حيث يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 20 و35 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 17 و21 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 16 و30 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور ما بين 16 و30 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو فونس ما بين 20 و30 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو الفص ما بين 30 و60 جنيها، ويتراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 9 و15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو مانجو بيض العجل ما بين 14 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهد اسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا ايضا، حيث يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 10 الي 14 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 الي 30 جنيه، كما يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 10 الي 18 جنيه للكيلو ويتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 25 الي 35 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الدوم ما بين 20 الي 40 جنيه، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 14 الي 20 جنيه.