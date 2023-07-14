سياسي سوداني: البيان الختامي لقمة دول الجوار شدد على وحدة بلادنا

قال معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إنّ من النقاط المهمة والجوهرية في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التأكيد على وحدة السودان وشعبه.

وأضاف الفحل، في حواره عبر قناة «اكسترا نيوز»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي: «هناك تهديدات كثيرة لخلق كيانات إقليمية ضيقة، رغم أن العالم الأول يتجه نحو التوحد، وبالتالي، فإن الأشقاء في دول الجوار سيكون لديهم تدخلات لدعم مؤسسات الدولة السودانية بكل تشكيلاتها وإن أصابها بعض الوهن».

وتابع الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي: «دول الجوار مثل مصر وإريتريا وجنوب السودان وتشاد لها تأثير مباشر على السودان، ولها معرفة وتفاصيل دقيقة بما يدور في بلادنا، وبالتالي، فإنهم سيعملون على الحفاظ على المؤسسات الوطنية التي بُنيت بجهد السودانيين عبر سنوات طويلة، والحديث عن تدميرها وبنائها من جديد أمر لا يمت للواقع بصلة، ولكن يمكن التحديث والتجديد والمواكبة والتطوير بما يتطلب مراعاة التنوع الإثني والعرقي والثقافي ويحقق مزيدا من التماسك والمحافظة على هذه المؤسسات».