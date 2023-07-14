«الداخلية»: ضبط مسجل خطر قتل ربة منزل داخل مسكنها بالبحيرة     

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز داخل مسكنها.

وكشفت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجني عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها مصوغات ذهبية، فقام بالتوجه لمسكنها والدلوف لإحدى الغرف وحال شعورها به ومحاولتها الاستغاثة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة واستولى على (خاتمين - هاتف محمول) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.