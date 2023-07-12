الإعدام لمتهمين والسجن لـ 5 آخرين بتهمة قتل عامل لسرقة لودر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا و4 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة قتل سائق لسرقة لودر بمدينة العاشر من رمضان.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل شخص لسرقة لودر

تعود أحداث القضية الى العام الماضي حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان يفيد تلقي القسم بلاغا بالعثور على «جابر.م .ع»، داخل شونة بدائرة القسم جثة هامدة إثر الاعتداء عليه وإصابته بإصابات خطيرة في الرأس من قبل آخرين ما أدى لوفاته.

القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 متهمين وأنهم اتفقوا على التخلص من المجني عليه لسرقة لودر يعمل عليه.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين قيامهم بتكميم المجني عليه وتوثيق يديه وقدميه، والاعتداء عليه بالضرب باستخدام «كوريك» ما أدى لوفاته، وأثناء محاولتهم سرقة اللودر لم يتمكنوا من السرقة بسبب عطل في اللودر ولاذوا بالفرار قبل أن تقبض الشرطة عليهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.