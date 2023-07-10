السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة الشروع في قتل لاعب كرة قدم ببورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بالسجن 5 سنوات لشخصين لإدانتهما بإحداث إصابات للاعب كرة قدم أثناء خروجه من المعلب رفقة زملائه، حيث فوجئ بأحد المتهمين يقيد حركته من الخلف، فيما ضربه الآخر بقطعة رخام.

شروع في قتل وحيازة سلاح

وكانت النيابة العامة وجهت للمُتهميّن عدة اتهامات، منها الشروع في قتل اللاعب وحيازة سلاح، وقضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات عن تهمة الشروع في القتل، و3 أشهر عن تهمة حيازة السلاح، وذلك في القضية رقم 2807 لسنة 2023 جنح الزهور.

تفاصيل الاعتداء على لاعب كرة قدم

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 أبريل الماضي، والمتهم فيها كل من «أحمد ع. ج.»، و«إبراهيم ع. ا.»، حيث حدثت بينهما وبين المجني عليه مشادة خلال أحداث مباراة بين فريقين.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه كان يشاهد المباراة، وأثناء خروجه من المعلب رفقة زملائه فوجئ بطوب يُلقى عليه، وأن أحد المتهمين قيّد حركته من الخلف، وحمل الآخر قطعة رخام وضربه بها، وتبين إصابته بكسر في عظام الجمجمة.