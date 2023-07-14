«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة   

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 1662 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13615) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (140) قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 95 قضية متنوعة أبرزها (مخالفات بناء – محال دون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.