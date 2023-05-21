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ضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء و1750 مخالفة في مترو الأنفاق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:19 م | الأحد 21 مايو 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

كثّفت أجهزة الوزارة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال الإدارات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1750 قضية متنوعة في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 12957 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

كما أسفرت الحملات عن ضبط 364 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 124 قضية متنوعة، وضبط المخالفات كافة، وأبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات