إصابة لص أثناء سرقة كابلات محول كهرباء بطنطا

أصيب لص بصعق كهربائي أثناء محاولته سرقة أسلاك الكهرباء من محول كهربائي بأحد العمارات السكنية بمنطقة قحافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بصعق شاب

كان مأمور قسم شرطة ثان طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف تلقت بلاغاً، يفيد بتعرض شاب إلى صعق كهربائي من أحد المحولات الكهربائية بأحد العمارات السكنية بمنطقة قحافة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية والأجهزة التنفيذية بحي ثان طنطا، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن باب غرفة المحول الخاص بأحد العمارات السكنية مكسور بشارع مصطفى فهمي العقار رقم 41، وتم إبلاغ النجدة وأعطال شركة الكهرباء، وبالمعاينة على الطبيعة تبين قطع أسلاك نحاس خاصة بالمحول، وأن أحد الأشخاص مصاب بصعق كهربائي وكان يقوم بسرقة بعض أسلاك المحول وبحوزته شنطة بها أسلاك وقصافة، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

عمل الصيانة وإعادة التيار

وتكثف حدة الصيانة بشركة الكهرباء من جهودها لإعادة توصيل التيار الكهربائي للعمارة السكنية والمنطقة المحيطة بمحل البلاغ، وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهم داخل المستشفى، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

الرأي القانوني

أوضح محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.