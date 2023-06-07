شروط تحرير محضر سرقة عداد كهرباء.. بينها توقيع جميع سكان العقار

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن تحرير محضر سرقة عداد كهرباء في قسم الشرطة، يستوجب حضور جميع السكان في العقار إلى قسم الشرطة من أجل إتمام تلك المهمة وتوقيعهم على المحضر، كإجراء قانوني يثبت عملية السرقة حتى يتمكن السكان من الحصول على عداد بدل فاقد.

تفويض من السكان لشخص محدد

وأضاف سيد أحمد في تصريح لـ«الوطن»، أنه في حالة صعوبة حضور جميع السكان بأنفسهم إلى قسم الشرطة هناك تصرف آخر وهو إجراء تفويض من السكان يتضمن أسمائهم وبيانات بطاقة الرقم القومي لكل منهم، ويكون التفويض لشخص محدد بتحرير محضر في قسم الشرطة التبع له محل الإقامة بتحرير المحضر بسرقة عداد الكهرباء.

ونشرت منصة مصر الرقميةخطوات الحصول على عداد كهرباء بدل فاقد وذلك لسرعة الحصول على الخدمات وتيسيرًا على المواطنين وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

خطوات الحصول على عداد كهرباء بدل فاقد

- تحرير محضر في قسم الشرطة التابع لها الوحدة السكانية التي شهدت واقعة سرقة العداد.

- الحصول على رقم المحضر، والتوجه إلى شركة الكهرباء للإبلاغ عن سرقة العداد، وإرفاق صورة المحضر في الشكوى المقدمة للشركة.

- ترسل شركة الكهرباء مندوبين للتأكد من سرقة العداد، وبعد التأكد تعمّم رقم العداد كي لا يستخدم في أي مكان آخر.

- يقدم المواطن طلبا رسميا للحصول على عداد بدل فاقد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من محضر الشرطة الخاص بعملية سرقة العداد القديم.

- صورة من بيانات الحساب توضح إذا كانت هناك مديونيات سابقة على العداد القديم، قبل عملية السرقة.

- سداد التسويات المستحقة إن وجدت.

- سداد الرسوم المقررة للعداد الجديد.

- بعد انتهاء جميع الإجراءات تبدأ شركة الكهرباء تركيب العداد الجديد.