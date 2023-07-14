شجاعة كلب حولته إلى بطل.. أنقذ صاحبه بعد سقوطه في حفرة عمقها 3 أمتار

المشاعر لن تتوقف عند البشر بل ظهر العطف والحنان عند الحيوانات فبعضها تحرص على حماية حياة مالكيهم بشكل قد يفوق قدرة البشر، إذ أنقذ كلب مالكه، اليوم الجمعة، عقب سقوطه في حفرة عمقها 3 أمتار في إنجلترا، لم يستطع النهوض منها بعد تعرضه لغيبوبة سكر، فأخذ الكلب يحاول انتشاله من الحفرة وينبح بصوت مرتفع في محاولة لإنقاذه.

كلب ينقذ صاحبه من حفرة 3 أمتار في إنجلترا

وبحسب صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، فكان حظ بيتر برادلي في اختيار الكلب روبي على نفس القدر من الأهمية التي حافظ بها الكلب البالغ من العمر 5 أعوام على حياته، إذ خرج الرجل في نزهة على الأقدام، وفي لحظة فقد وعيه فجأة بسبب نقص السكر في الدم، فبعد لحظة وجد نفسه في قاع حفرة عمقها 3 أمتار، لم يعد يستطيع النهوض، فأخذ الكلب ينبح بصوت مرتفع محاولًا الإمساك بمالكه دون تركه، لكي يلفت انتباه أحد المارة.

وقال «بيتر» للصحفيين، حين استيقظ بعد وقوعه في الحفرة بدوربت في إنجلترا، إنه «لم يكن لدي أي فكرة عن مكاني وماذا حدث لي.. وشعرت أن حذائي ممتلئ بالماء، ولم يكن لدي القوة للتحرك ولكن كان بإمكاني سماع روبي تنبح في الطابق العلوي، ومع الوقت فقدت الإحساس بأى شئ».

جهود الكلب في إنقاذ صاحبه

وأتت جهود الكلب بنتيجة حين سمع شخص قريب صوت الكلب، وجذبه بإصراره نحو الحفرة التي وقع فيها مالكه، وأضاف «بيتر»: «لو لم ينبح روبي هكذا وبهذا الإصرار فكان بإمكاني البقاء هناك لفترة طويلة دون أن يعرف أحد أنني قد أموت»,

عندما تمكن «بيتر» في الصعود من داخل الحفرة والعودة إلى المنزل، فقد وعيه عدة مرات، ولم يفشل روبي في إيقاظه كل مرة فكان ينبح بصوت أعلى من ذي قبل ويستلقي بجانب مالكه عندما يستيقظ.