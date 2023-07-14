إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى تنفيذ إزالة 16حالة تعد على اراضي أملاك الدولة وأخرى زراعية بمركزي أبوتيج وأسيوط خلال حملات اليوم الواحد.

إزالة تعديات في أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية لإزالة التعديات أسفرت عن تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بمركز أبوتيج بمساحة 8400 متر، كما تم إزالة 12 حالة تعد بقرى مركز أسيوط.

فرض هيبة الدولة

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.