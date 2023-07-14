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سياسي سوداني: قمة دول الجوار خطوة كبيرة لتوفيق الآراء وخلق حلول للأزمة

كتب:

شريف سليمان
03:43 م | الجمعة 14 يوليو 2023
السودان

السودان

كشف الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، أبرز ما تضمنه البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر بالأمس، مؤكدا أنها تُعد خطوة كبيرة من قبل دول الإقليم تجاه الأزمة السودانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن دول الإقليم تتأثر بشكل مباشر بالحرب في السودان ما يؤثر على استقرارها واقتصادها والتفاصيل الاجتماعية بداخلها بخلاف العبء الناتج عن مشكلة اللاجئين.

تباين في كثير من المواقف

وأوضح أن القمة شهدت تباينًا في كثير من المواقف واختلافات في دول الجوار كالموقف بين مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، مؤكدا أن القمة نجحت في تجميع رؤساء هذه الدول وإنقاذ الموقف وهذه خطوة أولى لكن يبقى التحدي هو تحويل ما ورد في البيان الختامي إلى أفعال.

أهمية الآلية الوزارية

وأكد الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، أن الآلية الوزارية التي تم تكوينها قد تكون خطوة جيدة وعملية إذ تم اجتماعها بشكل عاجل لتباشر العمل على الأولويات التي نص عليها البيان الختامي وعلى رأسها التحديات الإنسانية التي أخفق فيها المجتمع الدولي.

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