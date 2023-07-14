حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى تصل لـ37 مئوية

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل.

وأكدت الأرصاد في بيانها الصادر منذ قليل، أنّ حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

ويسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذر الخبراء من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد ذلك الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 37 - 26

- العاصمة الإدارية 37 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 37 - 26

- دمنهور 37 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 28