حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر.. اعرف موعد ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 11 يوليو، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، حيث يُتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وبينما تشهد بعض المدن الساحلية اضطرابا في الملاحة البحرية اليوم، على أن ينتهي غدا، ويستمر الاستقرار على مدار أيام الأربعاء والخميس، ما يعطي فرصة للمصيفين بنزول البحر.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنّه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بداية من الخميس المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 11 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.