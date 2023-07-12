حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب نهارا 

كشف خبراء الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس غدا الخميس يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد، أنّ طقس الغد يشهد ظاهرة جوية، عبارة عن شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط للرياح على فترات متقطعة من اليوم.

حالة البحرين

وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت الأرصاد أنّها تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، كما يلي.

القاهرة 36 - 25

العاصمة الإدارية 36 - 26

اكتوبر 37 - 24

بنهـا 36 - 25

دمنهور 36 - 25

وادى النطرون 37 - 24

كفر الشيخ 35 - 24

المنصورة 36 - 25

الزقازيق 37 - 26

شبين الكوم 36 - 25

طنطا 35 - 24

دمياط 34 - 25

بورسعيد 34 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 23

العريش 35 - 24

رفح 34 - 25

رأس سدر 37 - 26

نخل 39 - 21

كاترين 34 - 17

الطور 34 - 25

طابا 36 - 24

شرم الشيخ 40 - 29

الاسكندرية 32 - 23

العلمين الجديدة 31 - 23

مطروح 28 - 22

السلوم 33 - 21

سيوة 36 - 20

رأس غارب 40 - 27

الغردقة 41 - 28

سفاجا 40 - 28

مرسى علم 40 - 29

شلاتين 38 - 27

حلايب 35 - 28

أبو رماد 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 25

المنيا 39 - 24

أسيوط 40 - 25

سوهاج 40 - 26

قنا 42 - 27

الأقصر 43 - 28

أسوان 43 - 29

الوادى الجديد 42 - 24

أبوسمبل 42 - 28