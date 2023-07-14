نائب محافظ القاهرة يجتمع برؤساء الأحياء ويصدر قرارات هامة لصالح المواطن

طالب إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مدير مديرية التموين، ورؤساء أحياء شرق القاهرة، ومديري الإشغالات بالأحياء، بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين وضع منافذ بيع السلع الغذائية «المواطن أولا»، للمساعدة في السيطرة على الأسعار، ضمن توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتخفيف العبء عن المواطنين، مع استمرار أعمال الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات للحد من التجاوزات، والتأكد من توفير السلع الغذائية وجودتها.

التصالح في مخالفات البناء

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء، على مناقشة موقف ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتذليل العقبات أمام اللجان المختصة، بفحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح، ودراسة كل المشكلات التي تواجه اللجان المختصة، من أجل تقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح.

وفيما يتعلق بمواجهة مخالفات البناء، أوضح نائب محافظ القاهرة، أنه وفق توجيهات محافظ القاهرة، تم التشديد على رؤساء الأحياء على أهمية تفعيل منظومة المتغيرات المكانية وسرعة التعامل معها للحد من مخالفات البناء ومواجهتها أولا بأول في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.