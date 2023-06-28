مشروعات يستهدفها التحول الرقمي في محافظة القاهرة.. بينها تشغيل الخريجين

حددت محافظة القاهرة، محاور العمل من أجل تفعيل الخطة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي بمحافظة القاهرة، من مسايرة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والحد من الروتين في بيئة العمل.

وتضمنت محاور العمل التي أقرتها المحافظة، وفق تقرير لها، ما يلي:

مشروع تطوير الجهاز الإداري

- المركز التكنولوجي بالديوان العام.

- المراكز التكنولوجية بالأحياء.

- البوابة الإلكترونية الرئيسية لمحافظة القاهرة.

- البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب «فرعية».

- البوابة الإلكترونية للتواصل مع نواب الشعب «منارة» فرعية.

- البوابة الجغرافية لمحافظة القاهرة «فرعية».

التحول الرقمي لمشروعات محافظة القاهرة

- مشروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة.

- مشروع جهاز سوق العبور.

- مشروع جهاز تشغيل شباب الخريجين.

- مشروع السويقات.

- مشروع تحسين خدمة المجازر.

- مشروع الحدائق المتخصصة.

- مشروع ساحات انتظار السيارات.

- مشروع المحاجر.

- مشروع أسواق السيارات.

- مشروع شركات النقل الجماعي.

- مشروع جهاز السرفيس.

- مشروع مواقف سيارات أجرة الأقاليم.

- مشروع مراكز تدريب الدفاع المدني والإطفاء.

- مشروع التأمين على الحيوانات المعدة للذبح.

مشروع التحول الرقمي للقطاعات المختلفة

- مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، التموين، الأوقاف، الزراعة، الإسكان، الثقافة، الشباب والرياضة، الطب البيطري، النقل، النظافة، المياه والصرف الصحي، المرور، القوى العاملة، الكهرباء، الضرائب، التنظيم والإدارة.

مسار التحول الرقمي لمحافظة القاهرة

- حصر وتنميط الخدمات.

- توحيد الإجراءات والمعايير.

- إعادة هندسة دورات العمل.

- إصدار تشريعات قانونية.

- إعداد دليل موحد للخدمات والإجراءات.

- وضع معايير قياسية لأداء الخدمة والحصول عليها.

الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة

- وزارة التخطيط.

- وزارة المالية.

- البنك الدولي.

- الاتحاد الأوروبي.

- التعاون الألماني.

- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

- مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تهيئة بيئة العمل

- توفير البنية الأساسية من إنشاءات وقوى كهربائية وأثاث.

- توفير الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

- توفير الشبكات وخطوط الربط المعلوماتية.

- إنشاء منافذ ثابتة لتقديم الخدمة.

- توفير منافذ متنقلة لتقديم الخدمة.

- إنشاء منافذ إلكترونية لتقديم الخدمات.