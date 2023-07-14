الموزع الموسيقي توما يكشف عن عمل جديد يجمعه بالفنان عمرو دياب

كشف الموزع الموسيقي، توما، عن عمل جديد يجمعه بالفنان الكبير عمرو دياب، من المقرر أن يُطرح خلال الفترة المقبلة لصيف عام 2023.

توما يحضّر لأغنية جديدة مع عمرو دياب

وأوضح توما، في حديثه مع «الوطن»، أن الأغنية ستكون من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وستكون مفاجأة جديدة من مفاجآت عمرو دياب.

وبسؤاله عن التعاون مع دياب، قال: «حلم من أحلام أي فنان هو التعاون مع عمرو دياب، أنا شرفت بهذا التعاون أكثر من مرة، وسيرتي الذاتية أصبح فيها أعمال عدة مع الهضبة، عمرو أنا كنت استمع له حين ما كنت صغير، والآن أصبحت أتشرف بالتعامل معه».

توما: حلم من أحلام أي فنان التعامل مع عمرو دياب

وأضاف الفنان توما: «من أجل النجاح مع عمرو دياب، متحاولش إنك تتفزلك معاه، عمرو دياب ليه دايما وجهة نظر في عمله، وأنا دائما أحترمها، ولكني أحاول معه أن أخلق وأصنع أعمال جديدة».

يذكر أن توما، يستعد حاليا لإطلاق أكثر من أغنية رفقة عدد من الفنانين أمثال أحمد سعد وأصالة وروبي وساندي.