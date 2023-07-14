جمال الكشكي: لجان إعداد المخرجات والنتائج بالحوار الوطني تجتمع الأسبوع المقبل

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس توافق في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، على تخصيص أسبوع للجلسات العامة لاستكمال مناقشة باقي القضايا بالمحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي، المجتمعي».

جلسات مغلقة للتوافق على المخرجات

وأضاف عضو مجلس الأمناء، في تصريح لـ«الوطن»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على تخصيص الأسبوع التالي للجلسات العامة، لعقد جلسات مخصصة لصياغة وبلورة المقترحات التي آلت إليها الجلسات العامة، بحضور الخبراء والمتخصصين، ومقدمي المقترحات، ومقرري اللجان والمقرررين المساعدين: «هنعمل أسبوع للجلسات العامة وأسبوع لجلسات لجان صياغة المخرجات».

لجنة إعداد المخرجات والنتائج

وتابع الكشكي، بأن الأسبوع المقبل، ستُعقد عدد من الجلسات المتخصصة بـ لجان الحوار الوطني للتوافق على مخرجات القضايا التي تم مناقشاتها على مدار الـ48 جلسة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية، قبل انطلاق الجلسات العامة في الأسبوع التالي: «ستعقد لجان إعداد المخرجات والنتائج اجتماعتها للوصول إلى المقترحات والتوصيات النهائية التي سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية عقب الانتهاء منها وعرضها على مجلس الأمناء».