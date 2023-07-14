متحف كفر الشيخ: تنظيم ورش فنية لتعليم الرسم والخط العربي

أعلن القسم التعليمي متحف كفر الشيخ عن إقامة ورش فنية لتعليم الرسم وتنمية مواهب الأطفال الفنية، وورش أخري لتعليم الخط العربي للتعريف بالخطوط العربية وأنواعها خلال الإجازة الصيفية، في إطار الأنشطة الصيفية للمتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

إقامة الورش خلال إجازة نهاية العام

وذكر المتحف في بيان له، إنّه يتم إقامة ورشة فنية لتعليم الرسم وتنمية مواهب الأطفال الفنية من سن 6 أعوام إلي 12 عاماً، كما يتم إقامة ورشة أخرى ورشة لتعليم الخط العربي للتعريف بالخطوط العربية وأنواعها من سن 11 عاماً إلى 17 عاماً، خلال إجازة نهاية العام في الفترة من شهر يوليو وحتى منتصف شهر سبتمبر 2023.

وأضاف بيان متحف كفر الشيخ، إنّه على من يرغب في الالتحاق بإحدى الورش أو كلاهما التوجه للقسم التعليمي بالمتحف للتسجيل خلال الفترة من الأحد الموافق 16 يوليو حتى الخميس 20 يوليو 2023 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، على أنّ يتم إغلاق باب التسجيل يوم الخميس 20 يوليو 2023 أو حتى اكتمال العدد المطلوب.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، تبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.