«التعليم العالي»: الجامعات مستعدة لـ«التنسيق» بتخصصات جديدة وبرامج تواكب سوق العمل

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، استعداداتها لأعمال «تنسيق 2023» والقبول لطلاب «الثانوية العامة»، وما يعادلها من شهادات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وأكد عدد من رؤسائها الاستعداد التام بتدشين عدد من البرامج الدراسية الجديدة التى تواكب متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً وتوفير كافة المتطلبات التعليمية المعمول بها.

«عاشور»: إنجازات الدولة فى قطاع التعليم العالى تتيح للطالب اختيارات متعددة فى الجامعات والمعاهد

بداية، وجه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة تسخير كافة إمكانيات التنسيق أمام طلاب الثانوية، وما يعادلها من شهادات وإتاحة كافة المعلومات بكافة الوسائل، موضحاً أن الوزارة بالتنسيق مع «الأعلى للجامعات» أنهت كافة الاستعدادات.

وأكد «عاشور» أن منظومة التعليم فى مصر تشهد طفرة كبيرة بمختلف التخصصات مع إتاحة غير مسبوقة، متمثلة فى 92 جامعة و175 معهداً، بجانب الجامعات الأهلية الجديدة وفروع الجامعات الدولية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الدولة قدمت خلال الـ10 سنوات الماضية الكثير من الخدمات التعليمية التى نجحت فى تغيير مفهوم التنسيق ليكون هناك بدائل واختيارات متعددة أمام الطلاب من تخصصات وبرامج دراسية تواكب متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً.

وأوضح الوزير أن إنجازات الدولة فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تتيح للطالب اختيارات متعددة فى تنسيق الجامعات، مؤكداً أن المنظومة شهدت إضافة تخصصات متعددة.

«الجامعات الحكومية»: إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بتنسيق الجامعات 2023، التى تصب فى مصلحة الطالب أولاً، فيما يتعلق بإلغاء التوزيع الإقليمى لكليات التمريض، بجانب إلغاء اختبارات القدرات للعديد من الكليات المتمثلة فى كليات الإعلام والتمريض والجامعات التكنولوجية والسياحة والفنادق، بجانب متابعة كافة الجهود والاستعدادات التى اتخذتها الكليات لتنسيق 2023.

وأكد «رفعت» أن إلغاء قرار التوزيع الإقليمى لكليات التمريض واختبارات القدرات جاء بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للالتحاق بالكليات التى تناسب رغباتهم وتلبى طموحاتهم وتناسب مجاميع الالتحاق والقبول الخاصة بهم.

«الخاصة والأهلية»: إعلان الحدود الدنيا للتقدم بعد نتيجة «الثانوية» ودراسة شرائح المجاميع

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن الجامعات أنهت استعداداتها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها، موضحة أن مكاتب تنسيق الجامعات الخاصة يبدأ العمل بها مباشرة لطلاب الثانوية العامة عقب الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الأولى، لافتة إلى أن الحدود الدنيا للتقدم فى كليات الجامعات الخاصة، سيتم الكشف عنها بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية ودراسة شرائح المجاميع.

إلغاء المجموع الاعتباري في الالتحاق بالكليات

وأكدت أن أبرز استعدادات التنسيق هو إلغاء المجموع الاعتبارى فى الالتحاق بالكليات، وأن درجات الطالب هى معيار المفاضلة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ستجتمع خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج الثانوية العامة لتحديد الأعداد المطلوبة للكليات، وتضع الحدود الدنيا للقبول، وكذلك دراسة كافة الاستعدادات للتنسيق.

«عبدالغفار»: خطة العمل للتنسيق تضم كل الوسائل التوضيحية

ومن جهته، كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المركز الإعلامى للوزارة وضع خطة شاملة ومحكمة لتناول كافة أمور تنسيق الجامعات، متمثلة فى توفير المادة الكاملة والمعلومات للطلاب بجانب الاستعانة بالفيديوهات التوضيحية والجرافات والإجابة عن الاستفسارات التى ترد للوزارة من قبل الطلاب، وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق للطلاب، وإتاحة دليل إرشادى للطلاب.

وأضاف «عبدالغفار» أن خطة العمل للتنسيق تضم كل الوسائل التوضيحية للطلاب، موضحاً أن الوزارة رفعت كافة بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى والأعلى للجامعات وتحديثها للاطلاع عليها، وتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها للوزارة.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الاستعداد التام لأعمال تنسيق الجامعات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها والموضوعة من قبل «الأعلى للجامعات»، موضحاًََ أن هناك عدداً من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة ستتم إتاحتها وتدشينها أمام الطلاب العام الجامعى المقبل وإتاحتها فى أعمال تنسيق الجامعات، منوهاً بأن الاستعدادات تتم على قدم وساق بمختلف الكليات لأعمال التنسيق.

وأكد «حسن» الاستعدادات الكاملة لاختبارات القدرات، التى من المقرر أن تنطلق اليوم بالكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، لافتاً إلى أنه جرى التشديد على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب خلال أعمال القدرات، مشيراً إلى أن الجامعات أصبح لديها كم كبير من البرامج الدراسية المتخصصة التى تؤهل لوظائف المستقبل، وأن العالم أصبح حالياً ينظر إلى التخصصات التى تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جهته، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو «الأعلى للجامعات الخاصة»، الاستعدادات التامة لأعمال التنسيق، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة ستنضم إلى الخدمة وتتم إتاحتها أمام الطلاب وفقاً للضوابط المتبعة فى هذا الشأن.

وأكد إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية، المستضيفة لفروع جامعتى «كوفنترى البريطانية - ونوفا البرتغالية» فى العاصمة الإدارية الجديدة، الاستعداد التام لاستقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل الجامعات الأم للأفرع الموجودة بالمؤسسة، مؤكداً أن «الأعلى للجامعات» أصدر مجموعة من القرارات بشأن معادلة شهادات التخرج من فرع جامعة كوفنترى فى مصر.

وأكد «سلامة» أن صدور هذه القرارات جاء حرصاً من فرع جامعة كوفنترى المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية على نجاح تجربة الفروع الأجنبية، وعلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب، حيث بادرت الإدارة قبل سنتين من التخرج بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادات التخرج، مما يسهل للطلاب المقيدين الحصول على شهادة معادلة داخل مصر والقيد فى النقابات ذات الصلة، وكذا تقديم مستندات التجنيد بالنسبة للطلاب الذكور من خلال شهادة جامعية معتمدة داخل الدولة.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمود راتب، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، الاستعداد التام لأعمال التنسيق، وفقاً للضوابط والقواعد، موضحا أن الجامعات فتحت باب القبول المبكر للعام الجامعى المقبل للقيد بفرعى الجامعة فى العريش والقنطرة، بتخفيض 40% من المصروفات لطلاب فرع العريش و30% لطلاب فرع القنطرة، على أن تستمر المنحة طوال فترة الدراسة بشرط النجاح.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المنح الدراسية للعام الدراسى الجارى وصلت إلى 92 مليون جنيه، وأن أعلى منحة لطلاب البدو من أهالى وسط سيناء وتكون منحة مجانية بنسبة 100% حتى فى حالة رسوبه، فضلاً عن منح مجانية كاملة لمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، متوقعاً زيادة المنح العام الجارى لزيادة الطلاب فى سيناء لزيادة التنمية والحركة الاقتصادية، فضلاً عن منحة 100% لأول دفعة فى كل تخصص، و50% للحاصلين على تقدير امتياز.