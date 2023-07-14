تصريحات مهمة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحًا أنّ التصحيح يتم إلكترونيا بالكامل لضمان نزاهة التصحيح، وأن يحصل كل طالب على حقه.

مراجعة نموذج الإجابة من 10 خبراء متخصصين

وأضاف الدكتور رضا حجازي، في فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على «فيس بوك»، أنّه قبل البدء في تصحيح الامتحان، يتم مراجعة نموذج الإجابة من قبل 10 من الخبراء المتخصصين في المادة؛ للتأكد من أن نموذج الإجابة منضبط، ثم البدء في عملية التصحيح.

وعن تصحيح الجزء المقالي، قال وزير التربية والتعليم، إن الجزء المقالي في امتحانات الثانوية العامة يتم تصحيحه إلكترونياً من خلال أجهزة التابلت، حيث يصحح السؤال الواحد من قبل 2 مصححين وإذا زاد فارق التصحيح بينهم نصف درجة، يتم احتساب الدرجة الأعلى، أما إذا زاد عن أكثر من نصف درجة يتم تصحيح السؤال من قبل محكم ثالث.

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أنّه لا توجد لجنة لوضع امتحانات الثانوية العامة، بل يتم سحب الامتحان من بنك الأسئلة، وهناك لجنة تراجعه قبل الطباعة، وذلك لضمان الجودة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ونوه بأنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة، في مطلع أغسطس المقبل، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وتم عقدها ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.