وزير التعليم يكشف عن طريقة وضع امتحانات الثانوية العامة وكيفية التصحيح

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد لجنة مختصة بوضع امتحانات الثانوية العامة، وهذه ميزة مضافة لامتحانات هذا العام.

وأضاف الوزير، خلال مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن امتحانات الثانوية العامة يتم سحبها من بنك الأسئلة، وهناك لجنة مختصة بمراجعة الامتحان قبل الطباعة لضمان الجودة ومطابقة المواصفات.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه قبل بدء إجراءات تصحيح أوراق الإجابة لكل امتحان هناك لجنة من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة للتأكد من أن النموذج منضبط تماما ومطابق أيضا للمواصفات.

وقال إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكتروني بالكامل بالنسبة لأوراق البابل شيت، حتى أنه لأول مرة يكون هناك تظليل لرقم الجلوس بحيث يتم إدخال البيانات إلكترونيًا بحيث يقرأ جهاز التصحيح رقم جلوس الطالب من خلال التظليل.

الأسئلة المقالية

وأضاف وزير التعليم، أنه بخصوص الأسئلة المقالية، فإنه يتم تصحيحها من خلال معلمين متخصصين في المادة، حيث هناك اثنين مصححين لكل سؤال، وإذا كانت الفارق بين تقييم هذا المعلم، وذاك، يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من التقييمين، وإذا زاد الفارق بين تقييم المعلمين عن نصف درجة يذهب السؤال لمدقق ثالث لمنح الدرجة للطالب.