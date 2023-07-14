رئيس بنك الصين للتصدير والاستيراد: مستعدون لتعزيز التعاون مع مصر

قال رئيس البنك الصيني للتصدير والاستيراد وو فولين، إن مصر تعد من أهم دول العمليات للبنك، مشيرًا إلى حرصهم واستعدادهم لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز جهود التعاون الإنمائي لدعم التنمية في مصر.

جهود الدولة في التحول إلى البنية التحتية المستدامة

جاء ذلك خلال لقائه رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الوم الجمعة، حيث ناقش الجانبان، محفظة المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الذي يجري تنفيذه ويعد من أهم المشروعات ووسائل النقل الحديثة التي تعزز جهود الدولة في التحول إلى البنية التحتية المستدامة، تم خلال اللقاء تسليط الضوء على محفظة التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية المصرية المتميزة بين جمهورية مصر العربية والصين.

محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار

ووفقا لبيان وزارة التعاون الدولي، فأن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

تعزيز العلاقات المشتركة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني

وأكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتعزيز جهود التنمية في مصر، في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في عام 2014 تعزز جهود التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى التعاون الفعال بين الجانبين في تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها الافتتاح الناجح للمرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT.