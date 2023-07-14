المشرف على «التنسيق»: استثناء الـ1500 الأوائل من التوزيع الجغرافي عند القبول بالجامعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف على قطاع التنسيق، أنهم فى انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة لتحديد موعد بدء أعمال مكتب التنسيق لعام 2023، مشيراً إلى أنه سيتم استثناء الـ1500 الأوائل على مستوى الجمهورية من التوزيع الجغرافى عند القبول بالجامعات.

وقال «عطا»، فى حوار لـ«الوطن»، إن لكل طالب 75 رغبة خلال أعمال التسجيل للرغبات، موضحاً أن ترتيب الطلاب يتم وفق أسبقية المجموع والنجاح فى اختبارات القدرات ورغبات الالتحاق بالكليات، ولا توجد تغييرات فى نظام التنسيق باستثناء إلغاء التوزيع الإقليمى لكليات التمريض واختبارات القدرات لبعض الكليات.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023؟

- المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور، شدد على ضرورة انتهاء جميع الاستعدادات للجامعات والكليات لأعمال تنسيق 2023، والانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية واللوجيستية لمكتب التنسيق الرئيسى وفروعه بالمحافطات، وبدء العمل من اليوم السبت فى استقبال الطلاب للاستفسارات عن جميع أمور التنسيق، سواء للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات، والعمل بالتنسيق يكون وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والوزارة جهزت أكثر من سيرفر لموقع التنسيق الرئيسى الخاص بتنسيق الجامعات.

هل هناك أى تغييرات ستكون فى نظام التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها؟

- التغييرات التى حدثت فى التنسيق أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وتمثلت فى إلغاء التوزيع الإقليمى لكليات التمريض واختبارات القدرات لعدد من الكليات، لكن فيما يتعلق بنظام تسجيل الرغبات ونظام القبول فهو كما هو متبع خلال السنوات الماضية، وموقع التنسيق الرئيسى عبر بوابة الحكومة المصرية ومنصة مصر الرقمية هو النافذة الوحيدة لأعمال التنسيق وتسجيل رغبات الطلاب.

هل هناك تغييرات جديدة فى الكليات المقرر إضافتها لموقع التنسيق وإتاحتها أمام الطلاب؟

- بالطبع يجرى الآن العمل على إضافة البرامج والتخصصات والكليات لموقع التنسيق لإتاحتها أمام الطلاب، وفقاً لتوجيهات «الأعلى للجامعات».

ماذا عن الطلاب الأوائل فى تنسيق الجامعات 2023؟

- سيتم استثناء الـ1500 طالب الأوائل على الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية «500 علوم + 500 رياضة + 500 أدبى»، وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، من القبول الجغرافى حين توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وماذا عن قواعد تنسيق طلاب الشهادات الفنية؟

- «الأعلى للجامعات» لم يُحدث أى تغيير بها، والعمل يسير بنفس قواعد العام الماضى، التى تتمثل فى أن تحدد الأعداد المقرر قبولها من حمَلة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حمَلة الثانوية العامة المصرية، فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم باعتبار هذه الكليات قائمة أساساً على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها.

ويكون ثلث هذه النسبة المقررة للشهادات الفنية «نظام الـ5 سنوات» بعد الإعدادية ودبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتان»، والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الـ3 سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات، ويتم قبول الطلاب الخمسين الأوائل فى كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الـ3 سنوات والخمس سنوات وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم.

ماذا عن مواعيد انطلاق مراحل تنسيق الجامعات؟

- لم يتم تحديدها، وننتظر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ومن ثم وصولها للوزارة لدراسة شرائح النتائج للوقوف على الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لمختلف الشُعب، وبالنسبة للحدود الدنيا للكليات، تتحدد وفقاً للعرض والطلب وتقدُّم الطلاب للالتحاق بها وفقاً للأعداد المقررة لكل تخصص.

وماذا عن تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023؟

- هناك عدد من القواعد العامة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تتمثل فى أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة يتم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى للمجموع الاعتبارى لكل شهادة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات، وفقاً للحدود الدنيا وتتمثل فى أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة بكليات الطب، و90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، و85% لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وأن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب وفى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

وكيف يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق؟

- يتم الترتيب وفقاً لأسبقية المجموع للدرجات الحاصل عليه الطلاب فى شهاداتهم الناجحين فيها، والنجاح فى اختبارات القدرات للكليات التى تشترط ذلك، وترتيب رغبات الطلاب، والأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة، بجانب أن حداثة المؤهل فى جميع الشهادات شرط أساسى لتقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات لمكتب التنسيق.

طلاب المعادلة

بالنسبة لطلاب المعادلة يجب على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولىّ الأمر فى الدولة الحاصل منها على الشهادة، ويتم ترشيح الطلاب لكليات الجامعات الحكومية وفقاً لمحافظة السكن التى يقوم الطالب بتسجيلها ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق، ويحدد عدد الأماكن التى تخصص للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5% ومن الأعداد المقرر قبولها بين حمَلة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى كل كلية أو معهد.