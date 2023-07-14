«6 أكتوبر التكنولوجية»: التنسيق سيشهد تفعيل برنامج «المعلوماتية الطبية»

أكدت الدكتورة هبة فاروق، رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، أن الجامعات التكنولوجية رئة جديدة لطلاب التعليم الفنى فى مصر، مشيدة باهتمام الدولة والقيادة السياسية بالنظر إلى التعليم التكنولوجى.

وأضافت «فاروق» فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنسيق 2023، والقبول بالكليات العام الدراسى الجديد سيكون عن طريق مكتب التنسيق ولا توجد أى اختبارات للقبول، مشيرة إلى أن استثمارات الجامعة بلغت 724.5 مليون جنيه، وتنسيق 2023 سيشهد تفعيل برنامج «المعلوماتية الطبية»

نقدم برامج دراسية تخدم الصناعة وتشمل تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج والسكة الحديد

وأوضحت أن الجامعة تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة وتشمل تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج والسكة الحديد والجرارات والمعدات الزراعية والصناعات الغذائية والتخصصات الصحية، وتركز على تحويل المقررات الدراسية إلى منتج وتسخيرها لصناعة الأجهزة، مثل جهاز التعقيم الجاف لقتل البكتيريا وماكينات للغزل والنسيج.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز الاستعدادات لتنسيق 2023؟

- الجامعة أنهت امتحانات العام الدراسى الماضى 2022، والاستعداد لتنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها «الأعلى للجامعات»، سواء لطلاب الثانوية العامة أو لطلاب الشهادات الفنية، وسيكون من خلال مكتب التنسيق ولا توجد أى اختبارات أو مقابلات.

وما الدور الذى تقوم به الجامعات التكنولوجية تجاه الخريجين؟

- الجامعات التكنولوجية تسهم فى إخراج كوادر فنية تكنولوجية متميزة، وهى ضمن فلسفة الدول المتقدمة فى التعليم التكنولوجى.

وماذا عن تدريب وتأهيل الطلاب؟

- التدريب لدينا يكون لمدة شهر للطلاب فى الجامعة لمختلف البرامج الدراسية، وبدءاً من شهر أغسطس هناك خطة تدريبية تشمل موظفى الجامعة والعاملين لرفع الكفاءة، بجانب الأنشطة الجامعية للرسم والكورال وأنشطة الرسم، وستنتهى بعمل الاستعدادات للأسبوع التأسيسى للطلاب الجدد وستكون هناك حفلات لاستقبالهم.

وتنسيق 2023 سيشهد تفعيل برنامج جديد «المعلوماتية الطبية» وتفعيل برنامج آخر، ونستهدف قبول أعداد من الطلاب تقارب العام الماضى أو تزيد قليلاً، والجامعة لديها أكبر طاقة استيعابية من الطلاب على مستوى الجامعات التكنولوجية من عدد الطلاب والبرامج الدراسية.

وماذا عن الطلاب وابتكاراتهم؟

- الطلاب نجحوا فى مختلف البرامج الدراسية فى تحويل مخرجات التعليم لمنتج صناعى ملموس، وتطبيق ما تم تعلمه وتدريبه خلال فترة الدراسة، والتركيز على تحويل المقررات الدراسية إلى منتج، ويتم تسخير المقررات لصناعة الأجهزة، كتصنيع جهاز التعقيم الجاف لقتل البكتيريا، وتصنيع ماكينات للغزل والنسيج.

وماذا عن إمكانيات الجامعة العلمية؟

- الجامعة تقع على مساحة 1000 فدان، وتضم مبنى صندوق تطوير التعليم، ومبنى إدارة الجامعة، مبنيين للفصول الدراسية، ومبنى الورش والمعامل، واستثمارات الجامعة بلغت 724.5 مليون جنيه، وتقوم بتقديم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها، وتشمل برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وبرنامج تكنولوجيا السكة الحديد، وبرنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وبرنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وبرنامج التخصصات الصحية.

كيف تقيمين رؤية ونظرة الدولة تجاه التعليم التكنولوجى؟

- الجامعات التكنولوجية رافد جديد يضاف لنمط التعليم العالى الجامعى، وهدفها إخراج كوادر ذى فكر تكنولوجى، وتحويل المجتمعات إلى منتجة، والتكنولوجى والتقنى هو المحدد لتحويل الحقائق، ولا ننكر أن الجامعات التكنولوجية رئة جديدة لطلاب التعليم الفنى يستطيعون من خلالها تطوير مهاراتهم وتلبية المجتمع المصرى بكافة التخصصات.

طلاب التعليم الفنى

يمتلكون المهارات اليدوية وتنقصهم مهارات التواصل والاندماج المعين مع المجتمع، وهو ما تنجح الجامعات التكنولوجية فى عملية التأهيل له، وهدفها إخراج كادر تكنولوجى بغض النظر عن المدرسة التى تخرج فيها.