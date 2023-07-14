خبراء للطلاب: اختاروا الكليات المناسبة لمهاراتكم.. وعلى الأسر احترام رغبات الأبناء

وجَّه عدد من الخبراء التربويين المتخصصين فى مجالات التعليم فى الجامعات الحكومية والخاصة نصائح وتوجيهات لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات ولأولياء أمورهم، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، مع تنسيق الجامعات 2023 وبعد انتهاء الامتحانات، أبرزها النظر إلى المستقبل ووظائفه والخروج من صندوق فكرة كليات القمة، والجد والاجتهاد لتحقيق الطموحات والأحلام.

وأكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى، أن فكرة كليات القمة وكليات تحت القمة انتهت منذ فترة مع ظهور أهداف ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الدولة، ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى توفير الإتاحة والتميز لجميع التخصصات العلمية التى تتطلبها وظائف المستقبل لسوق العمل إقليمياً ودولياً وليس محلياً فقط، موضحاً أنه جرى التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية وبرامجها المميزة والجامعات الدولية والأهلية بجانب التوسع فى الجامعات التكنولوجية التى أتاحت لطلاب التعليم الفنى فرصة فى تحقيق أحلامهم بالالتحاق بجميع الكليات التى تناسب مهاراتهم وتخصصاتهم العلمية.

الدولة نجحت فى تطوير تخصصات علمية جديدة تناسب وظائف المستقبل وسوق العمل

وناشد «كمال» طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وأولياء أمورهم ضرورة اختيار الكليات التى تتماشى مع قدراتهم العلمية والفكرية والتحرر من فكرة أن التقدم والنجاح يأتى عن طريق الالتحاق بكليات القمة، موضحاً أن التخصصات التى دشنتها الجامعات المصرية فى الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الطبية والصناعية والتحول الرقمى ومجالات الحوسبة وغيرها تؤكد أن هناك وظائف قادمة يجب الاستعداد لها والتحرر من النمط التقليدى الخاص بكليات القمة.

«عبدالرحمن»: مطلوب النظر لوظائف المستقبل

وأكد الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ بجامعة حلوان والخبير التربوى، أنه يجب على أولياء الأمور عدم الضغط أو تأنيب أبنائهم حال إخفاقهم فى الحصول على مجموع عالٍ فى الثانوية العامة يؤهلهم لكليات القمة، موضحاً أن العالم تغير كلياً فى هذه النظرة وأصبح النظر إلى وظائف المستقبل سمة أساسية للالتحاق بالكليات المتخصصة التى تلبى متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى الذى أصبح جزءاً رئيسياً من حياة المواطنين فى كل شىء.

وأضاف «عبدالرحمن» أنه يجب على الطالب مصارحة والديه بما يرغب فى الالتحاق به من كليات وتخصصات علمية يستطيع التأهل بها وتحقيق حلمه، وتابع: «أعرف كثيراً من الطلاب حصلوا على مجاميع عالية جداً كانت تؤهلهم لكليات القمة ومع ذلك بمساعدة ودعم والديهم التحقوا بالكليات التى تتماشى مع قدراتهم وتلبى طموحاتهم، وفعلاً أصبحوا ناجحين».

ووجهت الدكتور أميرة رضا، الخبيرة التربوية والأستاذة فى التعليم التكنولوجى، نصيحة للطلاب قائلة: «لا تضعوا درجات الثانوية العامة معياراً لتحقيق أحلامكم، ويجب أن تهتموا وتضعوا قدراتكم قبل كل شىء فى الالتحاق بالتخصصات العلمية التى تنمى مهاراتكم وتؤهلكم للمستقبل ووظائفه المختلفة».

وأضافت أن العالم أصبح حالياً متغيراً بصورة كبيرة عما كان عليه قديماً فى الاهتمام بوظائف المستقبل، مشيدة بدور الدولة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى توفير جميع أنماط التعليم والتخصصات والاهتمام بجميع فئات التعليم، وتابعت: «قبل 5 سنوات ماكانش فيه أى جامعة متخصصة لطلاب الدبلومات، وبتوجيهات الرئيس أصبح لطلاب التعليم الفنى جامعات متخصصة وفقاً لأحدث النظم العالمية تعمل على توفير خريجين متميزين بجميع التخصصات».