التنمية الحضارية: تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتكلفة 600 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنَّه تم وضع الخطة التنموية حت عام 2030، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ مشروعات سيتم العمل عليها بميزانية تتجاوز تريليون و100 مليار جنيه.

صديق: رصد 600 مليار جنيه لـ«تطوير العواصم الكبرى»

وأضاف «صديق»، خلال استضافته ببرنامج «بصراحة»، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة «قناة الحياة»، أن «المبلغ تم رصده كـ ميزانية للمشروعات المستقبلية، ومن بينها تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتكلفه 600 مليار جنيه بمستهدفات 500 ألف وحدة وتطوير المناطق غير المخططة بتكلفة كبيرة أيضا بجانب «تطوير القاهرة التاريخية بتكلفة تتراوح بين 70 و100 مليار جنيه».

مشروع إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على التراث

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية، بأن «العمل على تطوير القاهرة التاريخية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأماكن التراثية، جعلنا نطلق على المشروع «إحياء القاهرة التاريخية»، للحفاظ على أصلها ونعيد العبق التاريخي للمكان.. بالقاهرة التاريخية أماكن فراغات سيتم البناء عليها بطراز مماثل للمنطقة التاريخية».