«التنمية الحضرية»: إعادة إحياء القاهرة التاريخية هدفه الحفاظ على النسيج العمراني

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن القاهرة التاريخية تعد تراثا عالميا كبيرة، فهناك كم آثار وتراث معماري وحرف يدوية، لافتا إلى أن القاهرة مسجلة في اليونسكو منذ 1979، ومن ثم مدخل التطوير هنا مختلف نسبيا، حيث يعاد إحياء القاهرة التاريخية.

الحفاظ على النسيج العمراني

وأضاف «حنفي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أنه يجري الحفاظ على النسيج العمراني الموجود في القاهرة التاريخية، لافتا أن الهدف الرئيسي من إعادة إحياء القاهرة التاريخية هو الحفاظ على النسيج العمراني.

وأوضح أن الاستراتيجية الخاصة بالتدخل، تتضمن الحفاظ على المباني الأثرية الموجودة، وإعادة إحياء النسيج العمراني الموجود في المنطقة، حيث جار العمل على 5 مناطق كمرحلة أولى، وهي الحاكم وحارة الروم وباب زويلة ودرب اللبانة والحسين.

طراز القاهرة القديمة

لفت إلى أن المنطقة الخربة والفضاء فقط، هي التي يتم بناء إنشاءات حديثة بها، لكنها تكون على نفس طراز القاهرة القديمة، كما لا يتم هدم مبان فيها.

وأكد أن الأنشطة التي لا تتناسب مع القاهرة التاريخية القديمة، أقيم لهم منطقة كاملة للخدمات ونقلهم إليها مثل مصانع الأخشاب والألومنيوم، مشيرًا إلى أن تعاون مؤسسات الدولة سبب نجاح الإنجازات التي تتم.