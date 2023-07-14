«الأهرام الكندية»: المصروفات 90 ألف جنيه للصيدلة.. والأسنان 135 والهندسة 55 ألفا

أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والتوجيهات التى أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

وقال «عبدالسلام» فى حوار لـ«الوطن»، إن الجامعة تقدم خدمة تعليمية تلبى أهداف التنمية المستدامة وتحقق رؤية الجمهورية الجديدة، والجامعة لديها كلية التصميم والفنون تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية وفقاً للاشتراطات والقواعد وتتضمن 4 برامج، وتم تخفيض المصاريف للطلاب المصريين الدارسين فى الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والراغبين فى التحويل لكليات الجامعة.. وإلى نص الحوار:

ما استعدادات العام الدراسى الجديد؟

- أنهينا جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول 2023، بما يتماشى مع متطلبات الجودة التعليمية ووفقاً لتوجهات الدولة، وتقديم خدمة متميزة تلبى أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتحقق رؤية الجمهورية الجديدة من إخراج كوادر تعليمية متميزة.

ماذا عن المنح الدراسية فى الجامعة لطلاب الثانوية العامة 2023؟

- الجامعة تخصص عدداً من المنح الدراسية المجانية للطلاب الأوائل فى الثانوية العامة تتم الموافقة عليها من قبل مجلس أمناء الجامعة ووضع الضوابط الخاصة بها.

كيف تقيم مرحلة التعليم الجامعى وما قبل الجامعى فى مصر؟

- التعليم شهد خلال الـ10 سنوات الأخيرة وبدعم مباشر من القيادة السياسية تطوراً كبيراً بمختلف المجالات العلمية والبحثية، وشهد حراكاً كبيراً جداً وتنوعاً وإتاحة لمختلف التخصصات، التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً وتلبى طموحات الجمهورية الجديدة.

ما تصورك للحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات الخاصة؟

- لا أحد يستطيع أن يعطى أى مؤشرات فى الحدود الدنيا، فالكل ينتظر نتيجة الثانوية العامة 2023 وبعدها تتم دراسة شرائح مؤشرات النتائج ومن ثم وضع الحدود الدنيا للقبول، والجامعات الخاصة تخضع للعرض والطلب.

وماذا عن مصاريف الجامعة؟

- مصروفات الجامعة مقبولة جداً وغير مبالغ فيها على الإطلاق، وفى متناول الجميع، فالجامعة مملوكة لإحدى المؤسسات الحكومية العريقة، ونسعى لتقديم خدمة تعليمية ذات جودة ممتازة.

ومصاريف الجامعة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات تتمثل فى كلية الصيدلة، 90 ألف جنيه، والصيدلة الإكلينيكية 100 ألف جنيه، وإدارة الأعمال 50 ألفاً، والإعلام 40 ألفاً والإعلام «إنجليزى» 45 ألفاً، وعلوم الحاسب 55 ألفاً، وطب الأسنان 135 ألفاً، والهندسة 55 ألفاً، والعلاج الطبيعى80 ألفاً، والتصميم والفنون الإبداعية 60 ألفاً، واللغات والترجمة 40 ألفاً.

وهل توجد كليات لطلاب الدبلومات الفنية لدى الجامعة؟

- الجامعة لديها كلية التصميم والفنون وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية وفقاً لعدد من الاشتراطات والقواعد، بجانب قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، والالتحاق بالكلية من خلال التقدم عبر الموقع الإلكترونى للجامعة وفقاً للحدود الدنيا التى يقرها «الأعلى للجامعات»، ومن ثم يتم عقد امتحانات القدرات، والكلية تحتوى على 4 برامج تتمثل فى برنامج التصميم الداخلى والأثاث، وبرنامج تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة، وبرنامج تصميم الأزياء والمنسوجات، وبرنامج تصميم المنتج الصناعى.

المحولون من الجامعات السودانية

مجلس أمناء الجامعة قرر تخفيض قيمة المصاريف للعام الجامعى الجديد للطلاب المصريين الدارسين فى الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، والراغبين فى التحويل لكليات الجامعة، والتخفيض على المصروفات يكون بواقع خصم 50% من إجمالى قيم المصاريف العلمية لكل كلية، والتقديم وقبول الطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية مستمر وحتى الأول من شهر أكتوبر المقبل.