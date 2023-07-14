«التنمية الحضارية»: رصد 100 مليار جنيه لإحياء القاهرة التاريخية

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن رصد 100 مليار جنيه لإحياء القاهرة التاريخية، وأنه سيتم إنشاء مبانٍ فندقية على الطراز الإسلامي، والعديد من المبان الأخرى، في إطار مشروع إحياء القاهرة التاريخية، موضحا «هناك مناطق واسعة يتم إلقاء القمامة بها سنعمل على تنظيفها وتطويرها وإرجاعها إلى أصلها وبناء المباني التي كانت موجودة قديماً قبل تدهورها».

صديق: ترميم المباني الأثرية بالقاهرة التاريخية

وأضاف «صديق»، خلال استضافته ببرنامج «بصراحة»، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة «قناة الحياة»، أنه سيتم أيضا ترميم المباني الأثرية، وتسجيلها ضمن التراث، وأي مبنى آخر مقام على طراز معماري مخالف لطبيعة المنطقة الأثرية، سيتم تعديل هذا التشويه بتحييد الواجهات على الطراز الإسلامي، ليتآلف ويتماشى مع المناطق التاريخية.

تطوير باب زويلة وباب النصر

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية، «تطوير باب زويله وأبو الفتوح وباب النصر ومنطقة الحاكم بأمر الله وتجديد المباني وترميمها، والمباني الحديثة تم تحويلها للطراز المعماري القديم بالمشربيات وخلافه، وتم الاستعانة باستشاريين وخبراء تاريخ، وأيضا الرجوع إلى الكتب التاريخية لمعرفة كيف كان طراز تلك المناطق».