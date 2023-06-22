«الوطنية للإعلام» بالحوار الوطني: يجب خلق سبل لنقل التراث والحفاظ عليه

قال حسين كمال عبدالقادر، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنّ الحديث عن الثقافة من الأمور المهمة، موضحاً أنّ الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مثلما قال الرئيس السيسي في أثناء دعوته للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية.

الحوار الوطني طريق نحو الجمهورية الجديدة

وتابع كمال بأنّ مبادرة الحوار الوطني عكست رؤية القيادة السياسية لتطوير الحياة السياسية والسير نحو الجمهورية، مشيرا إلى أنّ الهيئة الوطنية للإعلام لها دور في خدمة المواطن المصري، إضافة إلى دورها في تنفيذ الاستراتيحة الوطنية الإعلامية مشيرا إلى أنّ التراث من الصفات المهمة التي عملت الهيئة للحفاظ عليها.

كما اقترح أهمية العمل على خلق سبل مساعدة لنقل عمليات التراث والحفاظ عليه لما يمثل أهمية من قيم أسرية لافتا النظر إلى ضرورة العودة للقراءة وتحفيز المدارس والأسر للعودة إلى الثقافة.