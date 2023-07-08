عزة هيكل: مشروع «الأساتذة» حجر الأساس لإحياء التراث الفني المصري الأصيل

أشادت الدكتورة عزة أحمد هيكل الكاتبة والروائية بأولى حفلات مشروع «الأساتذة» التي أقيمت مساء أمس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والذي يهدف لإحياء التراث الفني المصري الأصيل.

حفلات مشروع «الأساتذة»

قالت الدكتورة عزة أحمد هيكل في تصريحات لـ«الوطن»: «إن أولى حفلات مشروع «الأساتذة» التي قدمها المطرب الكبير مدحت صالح تعد حجر الأساس لإحياء التراث الفني المصري الأصيل ودعم وتعزيز الهوية البصرية والسمعية المتأصلة بنفوس المصريين».

وتابعت: «حفل الأساتذة الذي أقيم مساء أمس كان أكثر من رائع خاصة أن المطرب الكبير مدحت صالح اختار عدة أغنيات من شأنها أن تظهر للعالم التراث الفني المصري الأصيل وتحيي الروح الوطنية للمشاهدين وهو ما حدث بالفعل».

وبسؤالها عن طرق حماية التراث الفني المصري ونشره قالت: «عملية إحياء التراث الفني وانتشاره يتطلب وضع إستراتيجية شاملة لإحياء التراث والمحافظة عليه على أن تتضمن عقد مشاريع فنية بصفة مستمرة من شأنها أن تحاكي التراث الفني الأصيل بصفة مستمرة وتجابه الأعمال الفنية الدخيلة على المجتمع المصري والتي قد تهدد زوقه العام».

التراث الفني المصري

واختتمت الكاتبة الروائية حديثها داعية أن يقام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بجميع محافظات الجمهورية على مدار عام كامل وذلك باعتباره مهرجانا موسيقيا ينقل الفن الراقي والمتأصل الذي يجب نشره بصورة كبيرة بين جموع المواطنين.

جدير بالذكر أن أولى حفلات مشروع «الأساتذة» كانت قد انطلقت مساء أمس الجمعة بغناء المطرب مدحت صالح و حضور رئيس الأوبرا الدكتور خالد داغر ووزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني.

بدأ الحفل تحت قيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بعزف أغنية «إيه هو دا» من ألحان محمد عبدالوهاب.