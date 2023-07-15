خريطة اختبارات القدرات في «تربية رياضية المنصورة».. تبدأ اليوم

كشفت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة بالدقهلية خريطة اختبارات القدرات بالكلية للبنات والبنين، إذ تستمر اختبارات القدرات لمدة يومين جرى تحديدهما بشكل منفصل للبنين والبنات، بعد التقديم على موقع الوزارة للاختبارات.

اختبارات القدرات للطلاب بتربية رياضية بجامعة المنصورة

وحددت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية في بيان لها خريطة اختبارات القدرات للبنين بداية من اليوم السبت 15 يوليو كالآتي:

- التسجيل على موقع الإلكتروني ودفع الرسوم.

- الكشف الطبي المبدئي.

- قياس الطول والوزن.

- عمل الاختبارات البدنية منها اختبار السرعة 100م عدو، واختبار القوه الشد العضلي على العضلة، واختبار القدرة العضلية الوثب العريض من الثبات، واختبار المرونة ثني الجذع اماما وللأسفل لأقصي مدي ممكن، واختبار الرشاقة الانبطاح المائل من الوقوف واختبار التحمل جري 800م.

- وفي اليوم الثاني عمل الاختبارات المعادي في نوع النشاط الرياضي المختار.

- اختبار القوام.

- اختبار المقابلة الشخصية.

- ويجري الحضور بالزي الرياضي كاملا بعد دفع الرسوم عن طريق الفيزا.

- ويجري الاختبار في جامعة المنصورة بكلية التربية الرياضية.

خريطة اختبارات القدرات للبنات بكلية التربية الرياضية

وأوضحت الكلية أن اختبارات القدرات للبنات تبدأ من يوم الأحد والثلاثاء والخميس وجاءت خريطة الاختبارات كالآتي:

- يجري في اليوم الأول التسجيل ودفع الرسوم الفيزا.

- الكشف الطبي المبدئي.

- قياس الطول والوزن.

- الاختبارات البدنية.

اختبار السرعة 50 م عدو.

اختبار الرشاقة الجري المتعرج بين 5 قوائم.

اختبار المرونة ثني الجذع أمام وللأسفل لأقصى درجة ممكنة.

- اختبار المهاري في نوع النشاط الرياضي المختار.

- اختبار القوام.

- اختبار المقابلة الشخصية.

- الحضور بالزي الرياضي.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية

- يقوم الطالب أو الطالبة بالتسجيل الإلكتروني من هنا لتحديد موعد اختبار القدرات.

- حضور الطالب أو الطالبة إلى الكلية في الموعد المحدد من أجل التسجيل تكون اختبارات القدرات عبارة عن يومين.

- الحضور بالزي الرياضي كاملا.

- دفع الرسوم عن طريق الفيزا فقط.