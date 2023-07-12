جامعة المنصورة تنظم مؤتمرا عن حياة كريمة.. إطلاق قوافل طبية

كشف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، قيام الجامعة اليوم، بعقد المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة تحت شعار الطريق إلى الجمهورية الجديدة بمشاركة 27 جامعة مصرية.

دور مبادرة حياة كريمة في حياة المواطن المصري

وأكد «خاطر»، في بيان له أن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين ظروف المعيشة، والحياة اليومية للمواطن المصري، التي تهدف إلى تنمية القرى المصرية لتصبح قرى نموذجية تتمتع بكافة أنواع الخدمات.

مشاركة الجامعات المصرية في مبادرة حياة كريمة

وأضاف أن الجامعات المصرية شاركت في مبادرة حياة كريمة لدعم جهود الدولة المصرية في التنمية، بإطلاق قوافل متكاملة للمناطق الجغرافية التي توجد الجامعة بمحيطها والمحافظات النائية لتقدم عددًا من الخدمات التوعوية والطبية والبيطرية والزراعية، والغذائية، لسكان تلك المناطق لرفع مستوى الرعاية الصحية، والوعى المجتمعي.

قوافل جسور الخير بجامعة المنصورة

وأوضح أن جامعة المنصورة نظمت سلسلة من القوافل الشاملة جسور الخير بعدد 20 قافلة بهدف توفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية للمحافظات الحدودية والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا بشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وحلايب وشلاتين.

وأشار الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة أن مؤتمر دور الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة يعتبر فرصة لإظهار الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية في هذا المشروع الوطني الهام، ويتيح الفرصة أمام الجامعات لتبادل الخبرات المكتسبة في كل جامعة نتاج مشاركتها في مبادرة حياة كريمة ومناقشة التحديات والمشاكل التي واجهتها وعرض الحلول الممكنة لها.