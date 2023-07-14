لتأهيل خريج قادر على المنافسة.. برامج وكليات جامعة المنصورة الأهلية

تتميز جامعة المنصورة الأهلية بعدد من البرامج والتخصصات المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل وتأهيل خريجين قادرين على المُنافسة في أسواق العمل المُختلفة بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في مجال التعليم العالي، إذ تستعد الجامعة لإضافة بعض الكليات والتخصصات للعام الدراسي 2023 التي منها «كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية».

موقع جامعة المنصورة الأهلية

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة المنصورة الأهلية تقع الجامعة على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة 15 مايو السكنية في مدينة جمصة، وتبعد عن المنصورة الجديدة حوالي 40 دقيقو فقط، تتضمن الجامعة أربع كليات وهي «كلية الطب، كلية طب وجراحة الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية الهندسة»، التي تساهم في إعداد قادة المستقبل وتطوير شخصية الطالب وتعزيز مهاراته وخبراته وتسهيل حصوله على فرص عمل أكثر تميزاً.

كيفية القبول بجامعة المنصورة الأهلية

يكون للجامعة تنسيق خاص على غرار التنسيق الحكومي بحد أدنى للمجموع هو ذات الحد الأدنى للجامعات الخاصة وسيطبق لها مرحلة في التنسيق مستقلة تمام عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، وإذا كان هناك برامج لها اختبارات قبول أو قدرات سيتم إجرائها في الجامعة بعد القبول.

برامج الكليات التي يتم تدريسها للطلاب في جامعة المنصورة الأهلية

البرامج التي يتم تدريسها للطلاب في جامعة المنصورة الأهلية على حسب الموقع الرسمي في الكليات المتاحة بها:

يمنح مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس كلية طب الأسنان درجـة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة كالاتي:

1-تمثل عدد الساعات المعتمدة المحددة التي اجتازهـا الطالب مقسمة على خمس مستويات دراسية 10 فصول دراسية بالإضافة إلى سنة تدريبية تطبيقية لمدة عام سنة الامتياز.

2-اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في الدراسة بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة الأهلية.

برامج كلية الصيدلة

برنامج Pharm-D Clinical، يمنح خريجو الصيدلة، درجة بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية في الصيدلة وفقًا لنظام الساعات المعتمدة برنامج Pharm-D Clinical المبتكر، وهي درجة مهنية مطلوبة في العلوم الصيدلية للحصول على ترخيص الصيدلة في مصر، وممارسة مهنة الصيدلة المتنوعة والمجزية.

نظام الدراسة في الصيدلة

1- يعتمد البرنامج الدراسي على التعلم من خلال المحاضرات النظرية والدروس العملية وورش العمل والتمارين الميدانية والبحوث والعروض التقديمية، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمع المحيط بالجامعة.

2- تجمع الكلية بين نظام التعلم الإلكتروني والحضور المادي، وهذا النظام الهجين يحقق أكبر فائدة للتدريس والتواصل مع الطلاب، وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، فإن Pharm-D Clinical عبارة عن برنامج مدته خمس سنوات يتم تدريسه على مدى عشرة فصول دراسية وسنة إقامة واحدة، بالإضافة إلى تدريب متقدم لمدة عام واحد 5 + 1.

3- يثري برنامج الصيدلة وقت الطلاب خلال الإجازة الصيفية من خلال التدريب الفعلي في المنشآت الصناعية والصيدليات الخاصة والرسمية وصيدليات المستشفيات، وذلك خلال 100 بعد المستوى الثالث وقبل السنة السادسة.

4- يتم تقديم دورات برنامج الصيدلة من قبل أعضاء هيئة التدريس الأكفاء الذين يتم اختيارهم من جامعة المنصورة، والتي هي واحدة من أفضل الجامعات المصرية.

5- تستخدم الساعة المعتمدة كوحدة دراسية وتعادل ساعة واحدة من الدراسة النظرية الأسبوعية أو درس عملي لا يقل عن ساعتين في الأسبوع يتم تدريسه خلال فصل دراسي واحد.يتكون كل مستوى أكاديمي عام من فصلي الخريف والربيع، ويستمر كل فصل دراسي لمدة خمسة عشر أسبوعًا، بما في ذلك الاختبارات.

6- يمكن تدريس بعض الدورات الصيفية كدراسة مكثفة من 6 إلى 8 أسابيع.

7- تحدد إجازة منتصف العام في شهر يناير من كل عام أو حسب الجدول الزمني السنوي لمجلس الجامعة.

8- يمكن للطلاب اجتياز الدورات الفاشلة أو تحسين معدلهم التراكمي من خلال التسجيل في الدورات الصيفية لمدة تصل إلى 10 ساعات معتمدة لتلبية إجمالي الساعات الأكاديمية للمستوى.

11- يستخدم برنامج الصيدلة اللغة الإنجليزية بشكل أساسي في الدورات ومع ذلك يجوز استخدام اللغة العربية في بعض المقررات بناءً على توصية لجنة شؤون التدريس والطلاب وموافقة مجلسي الكلية والجامعة.

برامج كلية الهندسة

1- هندسة البناء والتشييد: تعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة ولغة الدراسة الأساسية بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية، ويربط البرنامج بين 3 تخصصات رئيسية وهذه التخصصات هي «الهندسة الإنشائية هندسة التشييد بما في ذلك إدارة مشروعات التشييد الهندسة المعمارية».

2- هندسة الذكاء الاصطناعي: من مجالات العمل فيها «صناعة السيارات تستخدم برامج القيادة الذكية من جوجل تقنيات الذكاء الاصطناعي، شركات النقل اللوجستية لتقليل نسبة الحوادث وتقليل الازدحام المروري، مجال الرعاية الصحية للتنبؤ بتحويلات وحدة العناية المركزة والفحص الطبي وتحسين سير العمل السريري والتنبؤ بالأمراض المكتسبة».

3- هندسة الميكاترونيكس «برنامج يعتمد على نظام الساعات المعتمدة ويتبنى المعايير الأكاديمية القياسية 2018 NARS، والإطار المرجعي 2020 برامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس».

4- الهندسة الطبية والحيوية، مجالات العمل بها «المستشفيات والمراكز الطبية، الشركات الطبية المتخصصة، مراكز الأبحاث لتصنيع المعدات الطبية، المنظمات التي تنتج وتبيع وتوفر المعدات واللوازم الطبية، وحدات معالجة المعلومات بالمؤسسات الصحية، تصميم المستشفيات وخصوصا المستشفيات الخضراء التي هي التوجه العالمي الآن».

5- هندسة الاتصالات والحاسبات، مجالات العمل «تصميم البيوت والمدن الذكية Smart homes and cities، البرمجة Programming، وتصميم صفحات الويب Web developing، وتصميم شبكات الحاسب Computer networks، وأنظمة الاتصالات المحمولة Mobile phones، وتصميم برامج التليفونات المحمولة Mobile programming، والتعامل مع أجهزة المصانع Instrument engineering، التحكم الآلي Control engineering، وشركات الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، والموانئ والمطارات المدنية والعسكرية، محطات الإذاعة والبث والتلفزيون، ومؤسسات البحث العلمي».

6- هندسة العمارة المستدامة يربط البرنامج بين 4 تخصصات رئيسية هي «الهندسة المعمارية.الهندسة البيئية والاستدامة.هندسة التصميم الحضري.هندسة التصميم الداخلي»، ويستطيع الخريج العمل في مجالات الهندسة المعمارية المتعددة ومنها «التصميم المعماري، التخطيط العمراني، التصميم العمراني والتصميم الداخلي، نظيم تقييم المباني والأثر البيئي، التصميمات التنفيذية وتكنولوجيا البناء، والترميم والتوثيق للمباني التاريخية».