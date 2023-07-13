إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف في جامعة المنصورة الجديدة

كشف الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن إجراء مقابلات مع المتقدمين اليوم في الوظائف الأكاديمية الخاصة.

عقد مقابلات مع المتقدمين لوظائف بجامعة المنصورة الجديدة

وأوضح «معوض» في بيان له أن جامعة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية عقدت اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الأكاديمية المعلن عنها بكليات الجامعة، إذ قامت إدارة الجامعة بفحص المستندات والشهادات المرفوعة على الموقع والتأكد من صحة هذه المستندات ومطابقتها لما ذكر من أصحابها

متابعة فرز وتدقيق شهادات المتقدمين بالمنصورة الجديدة

وأشار «معوض» إلى متابعة العمداء في فرز وتدقيق الشهادات المتخصصة في كل مجال بحيث تتوافق مع المقررات والبرامج دخل الجامعة، وبعد فرز استبعاد الأوراق الغير مطابقة لشروط وضوابط الإعلان، وتمت اليوم المقابلة الشخصية لمن انطبق عليهم الشروط ومستوفي لجميع الاشتراطات.

وأكد «معوض» قيام اللجنة المخصصة بالمنصورة الجديدة، بالاستماع إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف الأكاديمية وخبراتهم في مجال تخصصهم الدقيق للوظائف التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها العملية التعليمية وفق نظام الجامعة الحديث، وذلك لتدريب الطلاب على البرمجة التنافسية للتأهيل للتصفيات علي مستوي الجامعات المصرية ECPC في شهر أغسطس المقبل.

معايير اختيار المتقدمين بالوظائف بالمنصورة الجديدة

وأكد «معوض» رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظائف بالجامعة.