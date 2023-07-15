اختبارات القدرات تبدأ اليوم في الإسكندرية.. الأماكن والأوراق المطلوبة

تبدأ اليوم السبت اختبارات القدرات بكليات جامعة الإسكندرية التي تحتاج إلى اجتياز تلك الاختبارات ضمن معايير القبول، إذ تحدد إجراء الاختبارات في 3 كليات هذا العام هي الفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الرياضية لفئتي الطلاب والطالبات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل التي تخص اختبارات القدرات في الإسكندرية تزامنا مع انطلاقها وذلك من خلال الأماكن والأوراق المطلوبة.

أماكن اختبارات القدرات بكليات جامعة الإسكندرية

- يتم إجراء اختبارات قسم الفنون والعمارة بكلية الفنون الجميلة لطلاب الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

- تجرى اختبارات الموسيقى والفنون بكلية التربية النوعية بمنطقة مصطفى كامل.

- إجراء اختبارات التربية الرياضية بنين لطلاب الإسكندرية والبحيرة ماعدا مناطق كوم حمادة ووادى النطرون فى كلية التربية الرياضية بنين بأبى قير.

- إجراء اختبارات التربية الرياضية بنات لطلاب الإسكندرية والبحيرة ماعدا مناطق كوم حمادة ووادى النطرون فى كلية التربية الرياضية فى منطقة فلمنج.

الأوراق المطلوبة في اختبارات القدرات

كما تم تحديد عدد من الأوراق المطلوبة في اختبارات القدرات للطلاب الذين يخوضون تلك الاختبارات بكلية جامعة الإسكندرية وهي كالتالي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات